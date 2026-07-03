Shirley Arica anuncia el fin de su romance con Pablo Heredia: “Es lo mejor para ambos”

Durante La Granja VIP, Shirley Arica y Pablo Heredia derrochaban amor; sin embargo, todo lo lindo se esfumó con el paso de las semanas, especialmente en los últimos días. Por medio de sus redes sociales, la popular ‘Chica realidad’ anunció el fin de su romance con el actor.

En medio de una transmisión en vivo por TikTok, la modelo confirmó la noticia y aseguró que terminaron en buenos términos, pues era la decisión más adecuada para ambos. Además, comentó que han quedado como amigos y le deseó los mayores éxitos en su carrera.

“Finalizó. Espero que la gente que nos apoya o nos apoyaba como pareja nos empiece a apoyar por separado. A mí me gustaría que él crezca mucho en su música, que esté contento, que esté feliz, y yo en lo mío, enfocada en mi carrera, en mi canal de YouTube, en mi marca ‘Indomable’, en mis cosas (…) Ya hemos conversado al respecto y creo que es lo mejor para ambos (…) Vamos a seguir como amigos. Yo lo quiero mucho, él a mí y ya”, reveló.

DETONANTE DEL FIN DEL ROMANCE

A pesar de que se les veía enamorados, Shirley Arica no quiso revelar las causas de su separación con Pablo Heredia. “No voy a dar mayor detalle de la situación porque es algo que queda, al menos para mí, entre nosotros (…) Hay muchas personas a las que les hubiese gustado vernos juntos, pero lamentablemente no se pudo”, expresó.