Gabriela Herrera descarta amistad con Shirley Arica: “Cada una por su lado”

Durante su convivencia en La Granja VIP, tanto Gabriela Herrera como Shirley Arica demostraron que la amistad que alguna vez se prometieron quedó en el pasado, luego de varias discusiones en las que estuvieron involucradas dentro del reality.

Tras varias semanas de haber culminado el programa, Gabriela decidió hablar sobre el vínculo amical que tenía con Shirley y enfatizó que nunca la consideró parte de su círculo de confianza. Además, descartó que puedan ser vistas juntas nuevamente, aunque le deseó los mejores éxitos.

“A mí no me interesa en lo absoluto, pero si me la cruzo, porque tenemos amigos en común, puede ser que la salude. Mi amiga no es y nunca lo será. En la convivencia hemos conversado por el reality, pero no me interesa ni quiero nada de ella. Estoy tranquila con mis cosas, cada una por su lado y que le vaya bien”, mencionó.

¿QUÉ PASA CON DIEGO CHÁVARRI?

Ni Gabriela Herrera ni Diego Chávarri han descartado tener una relación amorosa. Sin embargo, en el podcast que conducen junto a Cri Cri han dado indicios de que algo estaría ocurriendo entre ambos, aunque ninguno ha querido revelar qué sucede realmente.