Vilma Palma , Los Auténticos Decadentes y Proyecto 1 hicieron vibrar a 20 mil personas en el Estadio San Marcos

Cerca de 20 mil personas vivieron una jornada cargada de emoción, nostalgia y grandes recuerdos junto a las bandas que marcaron la historia del rock en español.

Cerca de 20 mil personas se reunieron en el Estadio San Marcos para vivir una jornada cargada de emoción, nostalgia y grandes recuerdos junto a las bandas que marcaron la historia del rock en español. Durante casi 12 horas ininterrumpidas de música, el público cantó de principio a fin cada éxito, convirtiendo el festival en una verdadera celebración de varias generaciones.

Uno de los momentos más memorables de la noche estuvo a cargo de Los Auténticos Decadentes, que desataron una auténtica fiesta sobre el escenario. Temas como "Loco (Tu Forma de Ser)", "La Guitarra" y "Los Piratas" hicieron vibrar a miles de asistentes, quienes no dejaron de cantar, bailar y saltar al ritmo de una de las bandas más queridas del rock y la música popular argentina.

El cierre fue simplemente inolvidable gracias a Vilma Palma e Vampiros, que se robó el corazón del público con una presentación llena de energía y emoción. Con el inconfundible liderazgo del Pájaro Gómez, la banda interpretó himnos como "La Pachanga", "Auto Rojo" y "Bye Bye", desatando una ovación masiva y demostrando que sus canciones siguen más vigentes que nunca. Sin duda, fue el punto más alto de una noche cargada de recuerdos.

La fiesta también contó con destacadas presentaciones de Raúl Romero, quien sorprendió con un repertorio renovado, y Proyecto Uno, que puso a bailar a todo el estadio con su inconfundible mezcla de merengue urbano y hip hop. Cada artista aportó su sello a una jornada que mantuvo la energía del público de principio a fin.

El talento nacional también brilló con fuerza gracias a las actuaciones de Zen, LBD, Río, Daniel F, 6 Voltios, Los Primos y Agi-TC, quienes reafirmaron su legado interpretando las canciones que han acompañado a miles de peruanos. Así, el festival cerró consolidándose como una gran celebración de la música, la nostalgia y los clásicos que siguen uniendo generaciones.