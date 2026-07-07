¡No lo veas, Pamela Franco! Macarena Gastaldo revela que Christian Cueva le volvió a escribir

En medio de la relación que Christian Cueva y Pamela Franco mantienen desde hace más de un año, podrían surgir nuevos cuestionamientos tras las recientes declaraciones de Macarena Gastaldo sobre el futbolista peruano, quien, según reveló, habría intentado comunicarse con ella.

De acuerdo con lo contado por la modelo argentina a un medio local, el popular ‘Aladino’ volvió a escribirle tiempo después de que ambos fueran vinculados sentimentalmente años atrás. “Por ahí quiso, hace un tiempito, hará creo que un mes”, señaló.

Sin embargo, Macarena aseguró que no dio pie a ningún acercamiento y dejó abierta la posibilidad de que Cueva solo haya intentado contactarla para felicitarla por la nueva etapa que vive en su vida personal. “Por medio de un amigo, como que quiso (...) Me imagino que fue para saludarme, porque estoy comprometida”, expresó.

¿Qué dirá Pamela Franco?

Al ser consultada sobre la posible reacción de Pamela Franco tras sus declaraciones, la modelo argentina aseguró que la cantante no tendría motivos para molestarse. “No creo que Pamela Franco se ponga celosa de mí, yo estoy comprometida”, indicó.