¿Tienen un romance? Samahara Lobatón y Renato Rossini son captados en comprometedora situación

Las especulaciones sobre un posible romance entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se reactivaron luego de que el programa de Magaly Medina difundiera imágenes de ambos en una actitud muy cercana.

El material audiovisual muestra a ambos en un aparente intento de acercamiento mientras posaban para una fotografía, lo que fue interpretado como un gesto más íntimo de lo habitual. La difusión del material también provocó la reacción de Youna, expareja de Samahara, quien decidió marcar distancia tras la publicación de las imágenes.

El vínculo entre la influencer y el actor comenzó durante las grabaciones de "La Granja VIP​", donde compartieron largas jornadas de convivencia, y desde entonces han sido vistos asistiendo juntos a eventos y retirándose al mismo tiempo de distintos lugares.

Postura de Melissa Klug

La empresaria Melissa Klug, madre de Samahara, expresó su preocupación por el bienestar emocional de su hija y pidió que se tome el tiempo necesario para sanar sus experiencias pasadas. "Como mamá, me gustaría que mi hija se tome el tiempo necesario para sanar después de sus experiencias pasadas. Sin embargo, entiendo que es una mujer adulta y que sus decisiones le pertenecen", escribió.

Melissa recordó que su hija ha atravesado relaciones complicadas y expuestas mediáticamente, por lo que considera importante que pueda reflexionar con tranquilidad antes de comprometerse nuevamente.