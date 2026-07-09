Christian Cueva anuncia acciones legales contra Macarena Gastaldo: “Quieren verme jodid”*

El futbolista le dio un plazo a la modelo argentina para rectificarse sobre las declaraciones en las que aseguró que el jugador le habría escrito.

Luego de que Macarena Gastaldo comentara que Christian Cueva le escribió a través de sus redes sociales hace aproximadamente un mes, el futbolista se mostró cansado de que hablen de él y anunció que iniciará acciones legales contra la modelo argentina por lo mencionado en un programa.

Durante una conversación con un medio local, ‘Aladino’ aseguró que la exchica reality deberá salir a disculparse por sus declaraciones. Además, precisó que muchas personas buscan colgarse de su nombre, por lo que lo involucran en diversos escándalos vinculados a mujeres.

“Sí me llegó ese comentario, a lo cual yo le digo a Macarena que tiene 24 horas para rectificarse. El día de mañana le va a llegar su carta notarial (…) Si quieren verme jodid*, no lo van a lograr, no me van a ver jodid*, porque realmente estoy bien, estoy tranquilo”, manifestó.

La verdad de Christian Cueva

De acuerdo con lo revelado por Christian Cueva, fue la propia Macarena Gastaldo quien lo contactó hace dos años. Además, aseguró que la modelo argentina le reclamó por unos comentarios que habría compartido su aún esposa, Pamela López, en los que la involucraban junto a otras mujeres.