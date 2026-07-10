¡Daniela Darcourt ya olvidó a Waldir Felipa! fue vista acompañada de cantante de Zaperoko

La salsera ya no piensa en su expareja Waldir Felipa y sigue adelante, al parecer, con un nuevo amor. Daniela Darcourt fue vista acompañada de Juan Labarca Alarcón, miembro de la orquesta Zaperoko.

Las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina muestran a ambos artistas saliendo de una clínica en Lima, al llegar al vehículo, Labarca le abre la puerta y, antes de ingresar, ambos se dan un beso rápido.

Pero la situación no queda allí, porque Darcourt y Labarca también participaron de un almuerzo familiar donde estuvieron la madre de Daniela y los padres del músico, informó el reportaje. Luego de dicha reunión, los artistas se despidieron de sus padres y se dirigieron al departamento de la salsera donde permanecieron durante la noche.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Sin embargo, esta no es la primera vez que ambos son vistos juntos en público, ya que en junio de este año se les observó en un centro nocturno bailando salsa, según imágenes de Magaly TV, La Firme.

Tras la separación del coreógrafo Waldir Felipa, la situación sentimental de Daniela Darcourt ha sido un tema recurrente y las recientes imágenes con el miembro de Zaperoko abren la puerta a una posible nueva relación sentimental.