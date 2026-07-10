Pamela López tilda de “cobarde” a Christian Cueva por enviarle carta notarial a Macarena Gastaldo

Luego de que Macarena Gastaldo revelara que Christian Cueva le escribió hace un mes atrás, el futbolista de Sport Boys decidió tomar acciones contra la argentina y le dio un plazo de 24 horas para que pueda rectificarse, caso contrario le enviaría una carta notarial.
En medio de esta situación, la aún esposa de ‘Aladino’, Pamela López se pronunció en un medio local al respecto del caso y respaldó a Macarena, asegurando que ha tenido la oportunidad de conversar con ella, y le parece una buena persona. Además, lanzó calificativos contra el pelotero.
“Me da mucha pena porque conocí a Macarena, conversamos, me cae superbién, es una chica regia, extrovertida, alegre. Entonces me parece muy cobarde lo que hizo porque hoy está de moda mandar cartas notariales, qué flojera”, comentó la exparticipante de La Granja VIP.
PASÓ POR EL MISMO EPISODIO
De acuerdo a la versión de Pamela López, Christian Cueva intentó hacer lo mismo con ella, sin embargo, no se lo permitió. “La quiere silenciar, ya me lo hizo a mí en algún momento, pero no se pudo. Hoy puedo hablar, tengo libertad de expresión, puedo contar pasajes de mi vida, mi historia”.