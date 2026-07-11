Shirley Arica confiesa que su hija influyó en el fin de su relación con Pablo Heredia

Shirley Arica habló sobre el fin de su relación con el actor argentino Pablo Heredia y reveló durante una entrevista que su hija tuvo un rol determinante para que tomara la decisión de alejarse.

En entrevista con el pódcast de Magaly Medina, la modelo contó que las observaciones de la adolescente la hicieron replantearse el comportamiento del actor y terminaron influyendo en su ruptura.

"Mi hija nunca logró conectar con Pablo. Había visto ciertos comentarios que hizo sobre mí y no le gustaron", explicó Shirley. La influencer aseguró que, aunque intentó mantener una relación cordial tras el quiebre, su hija le hizo notar aspectos que antes había pasado por alto.

Reflexión y distanciamiento

La situación se volvió más clara cuando la adolescente le preguntó por qué seguía en contacto con su expareja. Shirley respondió que solo hablaban por un proyecto laboral, pero su hija le expresó que sentía que Heredia intentaba culparla del fracaso mientras él se mostraba como víctima.

"Me hizo reflexionar sobre muchas cosas", dijo la ganadora de La Granja VIP, quien señaló que esa conversación la llevó a analizar con más detalle la actitud del actor y la dinámica de la relación.