Jossmery Toledo soltera y sin compromiso se pasea por Dubái: No estoy buscando un jeque

Desde Dubái, donde pasea con unas amigas, la guapa expolicía Jossmery Toledo señala que se encuentra soltera y sin compromiso, viviendo plenamente. Asimismo, no descartó volver a enamorarse de un futbolista.

“Estaré una semana; viajé en clase económica porque tampoco hay plata para business. No estoy en busca del amor, pero ojalá encuentre a mi chico; ojo, no estoy buscando un jeque, ellos tienen unas manías raras”, señaló.

QUE VIVA EL AMOR

“Solo quiero estar tranquila. Si llega (un futbolista), llega; si no, también. Igual yo estoy soltera, veo mis cosas sola, me voy de viaje sola. Ahora, si viene alguien a mi vida, es para sumar, así que uno no sabe qué se viene”, agregó.

Sobre la reconciliación del futbolista Paolo Hurtado y su esposa Rosa Fuentes, la guapa influencer evitó profundizar en el tema y solo se limitó a decir: “Que viva el amor”, dejando en claro que prefiere no comentar al respecto.