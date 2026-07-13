Cantante Bryan Arámbulo cambia de mánager tras denuncias sobre sus presentaciones

Bryan Arámbulo anunció que su hermano, Christian Arámbulo, dejó de ser el mánager de su agrupación. La decisión se tomó tras la denuncia de un excantante por falta de pago y por Susan León, quien dijo haber pagado por una presentación que se concretó.

Mediante un amplio comunicado, el intérprete explicó que la medida responde a una serie de problemas relacionados con compromisos asumidos por el hoy exmánager y exrepresentante del grupo, sin el conocimiento del equipo artístico, informa Trome.

DÍAS DIFÍCILES

“Debido a compromisos pactados de manera externa, de los que no teníamos conocimiento, nos vemos en la obligación de aclarar que el señor Christian Arámbulo ya no ejerce funciones como mánager ni representante de la orquesta”, señalan.

Sin lugar a dudas, han sido días difíciles para el cantante. La denuncia por no pagar a uno de los cantantes, luego la acusación de Susan León de no haber realizado un show y de quedarse con más de 4 mil soles del adelanto, afectaron la imagen del artista.