¡Shakira alcanza un hito histórico mundial!

La canción de Shakira "Dai Dai" continúa consolidando su impacto global. El sencillo se mantiene como #1 en el ranking mundial de videos musicales de YouTube, liderando las listas en 31 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Canadá y Australia.

Además, ha sido #1 durante más de siete días en Spotify como la canción más reproducida del planeta, supera los 10 millones de reproducciones diarias en YouTube, llegando a más de 400 millones de visualizaciones, y el audio oficial en TikTok ya acumula más de 6 millones de creaciones.

A esto se suma otro hito histórico: Shakira es la primera artista en la historia en alcanzar un número uno en Spotify tanto en español como en inglés.

Algunas cifras de hoy en Europa

Número 1 en más de 12 países y en el viejo continente, incluidos Alemania, Austria, Suiza, Francia, España, Noruega, los Países Bajos, Eslovaquia, los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Suecia y Bélgica.

Entre los 5 primeros puestos en Portugal, Canadá, China y la lista de mitad de semana del Reino Unido.