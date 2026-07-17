I Play Rocky: Estrenan el tráiler de biopic de Sylvester Stallone

50 años después se revelará la historia detrás del mito. Amazon MGM Studios lanzó el primer tráiler oficial de la película “I Play Rocky”, el drama biográfico que narra la verdadera y titánica lucha de Sylvester Stallone para escribir y protagonizar el clásico de 1976.

Dirigida por Peter Farrelly, la película se estrenará en cines selectos de Estados Unidos el 6 de noviembre de 2026, y a nivel global el 20 de noviembre, coincidiendo con el 50.º aniversario de la franquicia.

El génesis de un clásico del cine

La película se enfoca en el período en el que Stallone estaba en la miseria, encadenando rechazos de Hollywood, y su inquebrantable condición para vender su guion: él mismo tenía que interpretar al boxeador Rocky Balboa, rechazando ofertas de mucho dinero para no perder el papel de su vida.

El actor Anthony Ippolito (The Offer) interpreta a un joven Sylvester Stallone. El elenco también incluye a nombres destacados como Matt Dillon y AnnaSophia Robb.

Cabe señalar que, está cinta utilizará herramientas de Inteligencia Artificial en áreas como recrear la Filadelfia de los años 70 y rejuvenecer digitalmente escenarios o detalles de fondo.