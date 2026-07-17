Leslie Shaw asegura que Korina Rivadeneira “usó” a Mario Hart para quedarse en Perú

La cantante aseguró que la exchica reality se habría casado con el piloto automovilístico por interés.

Una nueva polémica parece haberse desatado en Chollywood. Durante una entrevista en un programa de streaming, Leslie Shaw habló sobre Mario Hart y Korina Rivadeneira, a quien dirigió fuertes comentarios relacionados con su romance y posterior matrimonio con el cantante y piloto automovilístico.

Según la popular ‘Colorada’, el karma habría alcanzado a Mario Hart después de que, de acuerdo con su versión, él le fuera infiel durante la relación que mantuvieron años atrás. Además, sostuvo que la exchica reality se habría casado con el piloto únicamente por interés.

“Ella solamente se quería asegurar de quedarse acá. Ahorita, como ya se aseguró, ya no la van a sacar… Usó al otro, ese es su karma, lo usaron por papeles”, mencionó la cantante peruana en el programa ‘Chimi Chimi’. Sus declaraciones generaron una ola de comentarios en las redes sociales.

¿Con quién habría engañado Mario Hart a Leslie Shaw?

Según la versión de Leslie Shaw, Mario Hart le habría sido infiel en más de una ocasión durante la relación que mantuvieron años atrás. La cantante señaló a Olinda Castañeda y a la propia Korina Rivadeneira, con quien el piloto posteriormente formó una familia.