Diego Chávarri responde a Pamela López tras polémica en ‘La Granja VIP’: “La desleal fuiste tú”

Diego Chávarri se pronunció sobre el enfrentamiento que protagonizó con Pamela López durante su participación en ‘La Granja VIP Perú’. En su pódcast ‘Ya y?’, el exfutbolista cuestionó la actitud de la expareja de Christian Cueva durante una de las nominaciones del reality.

Chávarri señaló que Pamela López no habría tomado una postura frente a una decisión que, según explicó, terminó afectando su permanencia en la competencia. Para él, ella debió intervenir cuando se planteó definir al nominado mediante un sorteo.

El popular ‘Diablito’ también respondió a los comentarios que Pamela habría realizado sobre su comportamiento dentro del programa y rechazó las críticas en su contra. “La desleal fuiste tú”, afirmó durante su intervención.

Finalmente, Diego Chávarri dejó claro que no busca retomar ningún tipo de acercamiento con Pamela López y aseguró que mantienen posiciones distintas tras la polémica que surgió dentro del reality.