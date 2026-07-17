Sheyla Rojas comparte contundente reflexión tras confirmar el fin de su relación con Sir Winston

Tras anunciar el fin de su romance con Sir Winston, Sheyla Rojas volvió a captar la atención de sus seguidores al publicar una serie de mensajes que fueron interpretados como posibles indirectas sobre su reciente ruptura.

La modelo, quien mantuvo una relación de cinco años con el empresario y vivió junto a él en México, compartió videos que hablan sobre el desgaste emocional y la importancia del deseo dentro de una relación de pareja.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue una reflexión que sostiene que la falta de intimidad puede afectar el vínculo sentimental. "El que ama, te desea", se escucha en el video difundido por la influencer.

Aunque Sheyla Rojas no mencionó directamente a su expareja, sus publicaciones generaron diversas reacciones en redes sociales y avivaron las especulaciones sobre las razones que habrían llevado al término de su relación.