Luciana Fuster se quiebra de emoción al conocer el sexo del bebé de ‘Cachaza’

Luciana Fuster protagonizó una escena llena de emoción durante el gender reveal de Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’, y su pareja André Bankoff. La modelo quedó conmovida al descubrir que el bebé que esperan será un niño.

La reacción de la exchica reality llamó la atención de los invitados, quienes captaron el instante en que Fuster rompió en llanto al celebrar la nueva etapa que vive su amiga.

Ambas figuras mantienen una amistad que nació años atrás en ‘Esto es guerra’ y que se ha fortalecido con el tiempo. Por ello, Luciana no dudó en acompañar a Carol en uno de los días más importantes de su vida.

La emoción de Fuster también recordó el momento en que ‘Cachaza’ le contó que estaba embarazada, una noticia que la llenó de alegría debido al deseo que tenía la brasileña de convertirse en madre.