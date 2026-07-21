Shakira también fue la gran ganadora en la final del Mundial

Shakira continúa haciendo historia tras protagonizar con gran éxito el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA. Su éxito "Dai Dai" no deja de romper récords al mantenerse como #1 global en Spotify durante 14 días consecutivos, liderar iTunes y convertirse en tendencia #1 en X (Twitter) a nivel mundial.

Además, la canción domina las listas en mercados como Reino Unido y Francia, mientras supera los 480 millones de reproducciones en YouTube y consolida a Shakira como la primera artista en alcanzar el número uno en Spotify tanto en inglés como en español.

Estas cifras históricas llegan en medio del inolvidable espectáculo de la final del Mundial y del éxito sin precedentes de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, ratificando el extraordinario momento que vive la artista colombiana.

Te comparto las fotografías oficiales del histórico espectáculo de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Crédito: Chris Cornejo