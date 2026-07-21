¡Se acabaron los rumores! Diego Chávarri y Gabriela Herrera sellan su romance con un beso

Diego Chávarri y Gabriela Herrera dejaron atrás las especulaciones sobre su relación al protagonizar su primer beso en público. El momento ocurrió durante una transmisión en vivo y fue celebrado por sus seguidores.

Aunque al inicio ambos jugaron con la posibilidad de besarse, finalmente terminaron demostrando la cercanía que existe entre ellos, luego de revelar días atrás que mantienen una relación como "salientes exclusivos".

La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y generó diversas reacciones. Mientras algunos usuarios celebraron la química entre ambos, otros recordaron la anterior relación sentimental del exfutbolista con Thalía Bentín.

Con este gesto, Diego Chávarri y Gabriela Herrera parecen confirmar que su vínculo atraviesa una nueva etapa, despertando aún más el interés de sus seguidores sobre el futuro de su romance.