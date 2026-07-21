¿Habrá una nueva película de ‘Deadpool’? Ryan Reynolds rompe su silencio

El actor Ryan Reynolds confirmó que protagonizará una cuarta película de Deadpool, poniendo fin a las especulaciones sobre el futuro del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El anuncio se produjo durante el Fanatics Fest, realizado en Nueva York, donde el actor participó en un panel con seguidores. "Habrá otra Deadpool", afirmó Reynolds, provocando la ovación de los asistentes.

El intérprete adelantó que la nueva cinta abordará momentos inéditos en la franquicia y estará inspirada en historias poco conocidas de los cómics. "Hay algunas joyas muy poco conocidas", comentó, sin revelar mayores detalles sobre la trama ni la fecha de estreno.

La confirmación representa un cambio respecto a las declaraciones que Reynolds había realizado hace aproximadamente un año y medio, cuando señaló que, de regresar como Wade Wilson, prefería hacerlo como personaje secundario en una película protagonizada por otro héroe.

FACTOR TIEMPO

En los últimos meses, el actor también había explicado que el desarrollo de cada película de Deadpool demandaba gran parte de su tiempo, reduciendo los momentos que podía compartir con su familia. Incluso llegó a mencionar que trabajaba en una nueva historia en la que imaginaba al mercenario formando parte de la aventura de otro personaje, como Gambito.

Pese a ello, el éxito de las tres entregas de la franquicia, especialmente Deadpool y Lobezno, consolidó al irreverente antihéroe como uno de los personajes más populares de Marvel en la gran pantalla. Aunque Reynolds no ofreció detalles sobre el reparto ni el inicio de la producción, el anuncio alimenta las expectativas de los seguidores del UCM, quienes esperan que la nueva película se integre en la etapa protagonizada por los mutantes tras los próximos estrenos de Marvel Studios.