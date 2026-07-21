Angie Jibaja termina en una comisaría tras incidente y graves acusaciones en un hotel

Angie Jibaja volvió a quedar en el centro de la polémica luego de ser trasladada a una comisaría tras protagonizar un altercado en el hotel donde se hospedaba en Lima. Según las imágenes del programa Magaly TV La Firme, una trabajadora del establecimiento acusó a la modelo de haberla agredido físicamente y de mantener presuntas sustancias ilícitas dentro de su habitación.

El incidente habría comenzado durante el fin de semana, cuando Jibaja llegó al hotel acompañada y descubrió que una trabajadora presuntamente había ingresado a su cuarto. La situación generó una discusión que continuó en los exteriores del establecimiento y requirió la intervención de agentes de la Policía Nacional del Perú. Durante el enfrentamiento, la exchica reality golpeó una de las cámaras que registraba lo ocurrido.

Angie Jibaja rechaza acusaciones y pide revisar su habitación

Frente a los efectivos policiales y a las cámaras, Angie Jibaja negó categóricamente tener drogas u otras sustancias prohibidas y solicitó que los agentes ingresaran a su habitación para comprobarlo. “Le estoy pidiendo al oficial que pase a mi cuarto para que rectifique que no tengo nada de droga”, manifestó la modelo en uno de los videos difundidos en redes sociales.

Jibaja también sostuvo que las acusaciones habrían surgido como represalia por una supuesta deuda relacionada con un servicio. Sin embargo, la creadora de contenido conocida como ‘La Vitteri’, quien publicó parte de las imágenes del altercado, difundió posteriormente un documento atribuido al hotel. En el escrito se indica que la modelo se retiró voluntariamente del establecimiento el 17 de julio de 2026, sin coacción, amenazas ni uso de la fuerza por parte de sus representantes.

Más imágenes del caso

Pese al documento que señala que la salida del hotel se produjo de manera pacífica, las cámaras de Magaly TV La Firme captaron posteriormente a Angie Jibaja dentro de una comisaría. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente si existe una denuncia formal o alguna investigación abierta contra la modelo.

El episodio ocurre semanas después del regreso de Jibaja a Lima, donde buscaba reencontrarse con sus hijos luego de varios años de distanciamiento. En el ámbito profesional, la modelo se había incorporado como conductora del pódcast Nadie sabe, cuyo último episodio fue transmitido el 17 de julio. (Con información de Infobae)