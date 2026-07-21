Antonela Roccuzzo respalda a Messi con conmovedor mensaje tras caída de la Albiceleste

Tras la derrota en la final del Mundial 2026, todos los focos se centraron en Lionel Messi, quien sumó una nueva caída en una final de la Copa del Mundo, al igual que ocurrió en 2014. Luego del encuentro, miles de aficionados dedicaron mensajes de apoyo al capitán de la selección argentina.

Entre los mensajes más destacados estuvo el de su esposa, Antonela Roccuzzo, quien a través de sus redes sociales publicó una fotografía del futbolista y resaltó su liderazgo, especialmente en los momentos más difíciles.

MENSAJE DE ANTONELLA A MESSI

En la publicación, Antonela resaltó la valentía y las ganas de superación que siempre han caracterizado al jugador del Inter Miami. Además, destacó que su mentalidad y la capacidad de levantarse en los momentos más difíciles lo han llevado a convertirse en uno de los mejores futbolistas de la historia. “Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser tú. Porque pase lo que pase, nunca bajas los brazos, siempre peleas hasta el final y das todo de ti hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”, indicó.

Además no dejó el lado familiar y resaltó el ejemplo que es para sus tres hijos y las personas que lo siguen. “Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Eres el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo”, concluyó.