Muere a los 18 años Haylee Hottle, actriz de la saga 'Godzilla y Kong'

La joven intérprete, conocida por dar vida a Jia en las películas del MonsterVerse, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en Estados Unidos.

La actriz estadounidense Haylee Hottle, reconocida por interpretar a Jia en las películas Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla y Kong: El nuevo imperio (2024), falleció a los 18 años tras un accidente automovilístico ocurrido el lunes 20 de julio.

La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, quien difundió un mensaje en redes sociales utilizando lenguaje de señas para informar sobre el fallecimiento de su hija y anunciar que viajaría a Texas para realizar los trámites correspondientes.

El deceso también fue comunicado por la Escuela para Sordos de Texas, institución donde la joven cursaba su último año de estudios. A través de un pronunciamiento, el centro educativo expresó sus condolencias y pidió respetar la privacidad de la familia mientras continúan las investigaciones sobre el accidente.

CARRERA

Haylee Hottle alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Jia, una niña sorda que desarrolla un estrecho vínculo con Kong y se comunica con el simio mediante lenguaje de señas. Su actuación en Godzilla y Kong: El nuevo imperio le valió una nominación a los Premios Saturn en la categoría de mejor actuación juvenil.

Nacida el 1 de mayo de 2007 en Atlanta, Georgia, la actriz provenía de una familia sorda e inició su carrera participando en campañas publicitarias dirigidas a promover la inclusión y el acceso a servicios para la comunidad con discapacidad auditiva. Además de su trabajo en el cine, participó en un episodio de la serie Magnum P.I. y formó parte del equipo de atletismo de la Escuela para Sordos de Texas.

En su mensaje de despedida, la institución educativa lamentó profundamente la pérdida de la joven y solicitó evitar difundir información no confirmada sobre las circunstancias del accidente, al tiempo que expresó su respaldo a los familiares y amigos de la actriz durante este difícil momento.