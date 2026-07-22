Mario Hart confirma su separación de Korina Rivadeneira: “Desde enero no estamos juntos”

Después de los rumores surgidos en los últimos meses sobre un distanciamiento entre Mario Hart y Korina Rivadeneira, el piloto automovilístico confirmó que está separado de la madre de sus hijos desde inicios de 2026.

“He estado en los últimos meses evadiendo esa pregunta y llega un momento en el que ya no puedes tapar el sol con un dedo. Es evidente que mi relación de pareja con Korina llegó a su fin hace algún tiempo, unos meses. Desde enero estamos separados; tomamos la decisión de separarnos”, manifestó.

¿HUBO UNA TERCERA PERSONA EN LA RELACIÓN?

Durante la explicación que brindó en el pódcast Sin más que decir, el exchico reality descartó tajantemente que su separación de Korina Rivadeneira haya sido ocasionada por una tercera persona y negó que existiera una infidelidad.

“Gracias a Dios, no ha habido ningún factor externo que nos llevara a tomar esta decisión. Fue una decisión de mutuo acuerdo. No voy a entrar en muchos detalles, pero queda totalmente descartado que haya sido por terceras personas. Estamos tratando de llevarlo de la manera más madura posible”, indicó.

Finalmente, Mario Hart comentó que continuará apareciendo junto a Korina en reuniones familiares, pues ambos mantienen una relación cordial como padres por el bienestar de sus hijos. Además, precisó que actualmente vive solo, mientras que sus pequeños permanecen con la exchica reality.