¡Emotiva despedida! Esposa de Viscarra dice adiós a Alianza Lima y presume su embarazo

Tras anunciarse la salida del portero boliviano, Guillermo Viscarra de Alianza Lima, su esposa Celita Guanella, más conocida como “Chela”, se despidió del cuadro blanquiazul y de la ciudad de Lima a través de sus redes sociales.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la influencer relató sus últimos días en la capital, donde agradeció la acogida recibida y destacó los momentos que vivió durante su estadía en el Perú.

EMOTIVA DESPEDIDA

En la publicación, donde compartió fotografías de sus mascotas recorriendo el malecón de Miraflores, “Chela” expresó el cariño y agradecimiento hacia la ciudad que los acogió durante dos años. “El último paseo. Nos vamos de Lima con el corazón lleno y la galería aún más. Estas son solo algunas postales del paisaje que tanto disfrutamos, se logró retratar la magia de una ciudad que nos enamoró y que ahora nos deja recuerdos para siempre gracias”, escribió.

Además también mostró su agradecimiento hacia Alianza Lima por la acogida recibida durante estos años, destacando el cariño y apoyo que encontró durante la etapa en la que acompañó al portero boliviano. “Gracias Lima, gracias Alianza”, agregó en sus historias de instagram.

AVANZADO ESTADO DE GESTACIÓN

Por otro lado, otro detalle que llamó la atención fue su avanzado estado de gestación, quien anunció la noticia a sus seguidores mediante un video publicado el pasado 22 de mayo. En aquella publicación, junto al exarquero de Alianza Lima, también revelaron que el bebé que esperan será de sexo masculino. “Sus planes y sus tiempos son perfectos, Dios nos sigue bendiciendo y ahora con la más grande de todas ”, escribió en la publicación.

Ante esto, los seguidores de la pareja no dudaron en enviarles mensajes de felicitación por el inicio de esta nueva etapa en sus vidas.