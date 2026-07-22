Exintegrantes de Menudo se reúnen en gira mundial por su 50 aniversario

Con cinco décadas cautivando al público de todo el mundo y construyendo un legado que ayudó a dar forma a la música pop latina, la legendaria agrupación Menudo regresa a los escenarios con su gira conmemorativa para celebrar su 50 aniversario.

La mítica boy band puertorriqueña celebra sus cinco décadas con la gira "Menudo 50". El evento reúne a siete exintegrantes de la época dorada.

El regreso de Menudo

Marcando la primera reunión oficial bajo la marca Menudo, los ex miembros René Farrait, Roy Rossello, Raymond Acevedo, Sergio Blass, Ralphy Rodríguez, Rubén Gómez y Robert Avellanet se reúnen una vez más para celebrar el legado del grupo más icónico de la música latina.

Como se recuerda, el cantante más famoso que surgió de Menudo es Ricky Martin, quien formó parte de la agrupación entre 1984 y 1989. Otros artistas destacados de la "época dorada" incluyen a Roby Draco Rosa (1984-1987), Johnny Lozada (1980-1984) y René Farrait (1979-1982).

Cabe señalar que, la gira "Menudo 50" recorrerá ciudades de Estados Unidos, México y Puerto Rico, y no se descarta una segunda parte para recorrer el demás países donde Menudo causó furor en los años 80.