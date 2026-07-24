Flavia López aclara qué relación tiene con Miguel Trauco tras ser captados juntos

Flavia López respondió a los rumores sobre un supuesto romance con el futbolista Miguel Trauco, luego de que ambos fueran captados en una discoteca tras el cumpleaños de Carlos Zambrano.

En declaraciones a un programa de farándula, la modelo aseguró que recién conoce al futbolista y descartó que exista una relación entre ambos. Según explicó, se encontraba junto a un grupo de amigos y las imágenes habrían generado confusión.

López señaló que conoció a Trauco a través de amigos en común y que, por ahora, no puede decir que exista siquiera una amistad entre ellos. Además, marcó distancia de los futbolistas y aseguró que “no son lo suyo” porque no le gustan.

Asimismo, aclaró que no llegó al cumpleaños de Carlos Zambrano junto a Miguel Trauco, pese a que ambos fueron vistos posteriormente en el mismo local nocturno.