Ana Paula Consorte no descarta casarse con Paolo Guerrero: “Tengo mi anillo de compromiso”

La madre de los hijos del capitán de Alianza Lima reveló que ambos ya conversaron sobre sus planes de matrimonio.

Después de la tormenta llega la calma, y Ana Paula Consorte parece saberlo muy bien. La brasileña aseguró ante los medios de comunicación que los problemas que atravesó con Paolo Guerrero ya fueron superados y que actualmente ambos se encuentran felices.

“Estamos bien. Como toda pareja, siempre hay discusiones, pero ya todo está tranquilo. Cuando él puede, porque entrena mucho, me acompaña para pasar tiempo con los niños”, declaró Consorte, dejando en claro que las diferencias quedaron en el pasado.

¿TIENEN PLANES DE MATRIMONIO?

Al ser consultada sobre una posible boda, Ana Paula Consorte reveló que ya conversó con el capitán de Alianza Lima sobre sus planes de matrimonio, aunque todavía no han definido una fecha. “Sí, hemos hablado de matrimonio, pero aún no tenemos fecha. Lo que tengo es mi anillo de compromiso”, señaló.

Finalmente, la brasileña no descartó volver a convertirse en madre junto con Paolo Guerrero. “Sí, está en proyecto”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de ampliar su familia. La noticia del nuevo integrante podría llegar muy pronto.