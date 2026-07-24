¡Reconocimiento en el Congreso! Domínguez, ‘Cachay’ y más artistas fueron homenajeados

Artistas de la música, la televisión y el humor recibieron diplomas y medallas en reconocimiento a su labor profesional.

Durante una ceremonia encabezada por el parlamentario andino Javier Fernando Arce, distintos artistas fueron reconocidos por su aporte cultural entre ellos destacan el cantante Christian Domínguez, el artista Paul Michael y el cómico ‘Cachay’.

Esta conmemoración se realizó como parte de la última ceremonia de distinciones organizada por Arce antes de culminar sus funciones. En el evento también fueron homenajeados Dorita Orbegoso, Handa, Fiorella Rodríguez y otras figuras vinculadas al entretenimiento y la comunicación.

El parlamentario respondió a las críticas y explicó a través de sus redes sociales que los reconocimientos fueron entregados a ciudadanos que, desde distintos ámbitos, han contribuido con su trabajo y trayectoria al desarrollo del país.

CHRISTAN DOMÍNGUEZ AGRADECIÓ DISTINCIÓN

Durante la ceremonia, Christian Domínguez recibió un diploma de reconocimiento y expresó su agradecimiento por el homenaje.“Muchas gracias a este premio y a todos los amigos artistas que han venido esta mañana y son premiados”, manifestó el cantante.

Por su parte, Javier Fernando Arce señaló que la actividad buscó destacar el esfuerzo y la vocación de servicio de diversos peruanos. “Distinguimos con diplomas a peruanos que, desde diferentes ámbitos, han contribuido con su talento, esfuerzo y vocación de servicio al desarrollo de nuestro país”, escribió en una publicación.

PAUL MICHAEL Y "CACHAY" TAMBIÉN FUERON HOMENAJEADOS

Otro de los reconocidos fue Paul Michael, expareja de Pamela López, quien recibió una medalla por su trayectoria artística junto a la agrupación Combinación de La Habana, que este año cumple 21 años de actividad musical.

Por otro lado,el humorista ‘Cachay’ fue distinguido por su amplia trayectoria en los cómicos ambulantes y su paso por la televisión peruana, reconocimiento que fue resaltado por seguidores.