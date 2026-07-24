Coyote vs. Acme estrena nuevo tráiler con mezcla de animación y acción real

El personaje más sacrificado y golpeado de los dibujos animados, el Coyote, está de regreso, pero esta vez no viene solo a perseguir al Correcaminos. Ahora viene con todo y su abogado, demanda y muchas ganas de cobrarle a la empresa ACME todos los explosivos, cohetes y trampas defectuosas que lo han dejado hecho polvo durante más de cuatro décadas.

Como se recuerda, la película Coyote vs. Acme fue cancelada por Warner Bros. Discovery a finales de 2023 para obtener una deducción de impuestos, a pesar de estar terminada.

Sin embargo, tras una fuerte reacción del público y los cineastas, Ketchup Entertainment compró los derechos de distribución y la cinta llegará a los cines a nivel mundial.

Demandando a ACME

El nuevo tráiler de Coyote vs. Acme vuelve a poner en el mapa una de las producciones cinematográficas más curiosas y polémicas de los últimos años.

Cabe señalar que, el filme, una mezcla de acción real y animación, está protagonizado por Will Forte (como el abogado del Coyote) y John Cena (el jefe de la corporación Acme).