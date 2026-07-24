Pati Lorena y Pamela López conducirán espacio digital de “Vale Todo”

La expectativa por el estreno de “Vale Todo” también llegará al mundo digital. Desde este lunes 3 de agosto a las 7 de la noche, la exitosa novela brasileña tendrá una cobertura especial en el canal oficial de YouTube de Vale Todo Perú, con comentarios, previa y post show de cada capítulo.

Las encargadas de conducir este nuevo espacio serán Pati Lorena y Pamela López, quienes volverán a estar frente a frente tras su participación en La Granja VIP Perú. Ambas compartirán sus opiniones sobre los momentos más intensos de la novela, con un estilo directo y sin filtros.

El programa digital acompañará cada emisión de “Vale Todo”, desde la previa hasta el react y el post show. La propuesta busca que los seguidores de la novela vivan la historia más allá de la televisión, comentando cada escena, personaje y conflicto junto a dos figuras que ya generaron conversación en el reality.

ESTRENO DE VALE TOTO

El estreno de “Vale Todo” será este lunes 3 de agosto desde las 7: 30 de la noche, una apuesta de Panamericana que también se vivirá en digital con una pregunta clave para los seguidores: ¿VALE TODO PARA TRIUNFAR?