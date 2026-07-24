Samahara Lobatón se prepara para vivir un nuevo desafío fuera del Perú

Samahara Lobatón confirmó que próximamente dejará el Perú para formar parte de un nuevo reality internacional de convivencia. La influencer reveló la noticia durante un encuentro con la prensa, aunque prefirió mantener en reserva el nombre del programa.

La hija de Melissa Klug contó que actualmente se encuentra organizando diversos asuntos familiares y cerrando algunos contratos antes de viajar. Según explicó, su participación implicará permanecer alejada de su entorno durante un periodo de tiempo.

“Ya van a saber cuál es la próxima semana”, comentó Samahara al ser consultada sobre el proyecto. Asimismo, descartó que su expareja Youna vaya a formar parte del mismo espacio televisivo.

Sin embargo, la influencer aseguró que no tendría inconvenientes en compartir un reality con alguna de sus exparejas. “Soy open mind, no tengo problema con ninguno”, afirmó.

Samahara también dejó claro que su decisión de asumir nuevos retos y alejarse temporalmente del país tiene como principal motivación a sus hijos, quienes, según señaló, dependen de ella.