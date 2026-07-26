¡Conmovió al mundo! Shakira y la emotiva promesa a los niños de Uganda

La cantante prometió mantener el contacto con los menores y aseguró que su amistad continuará pese a la distancia.

Tras haber compartido escenario con los integrantes de los Guetto Kids, un grupo de niños provenientes de Uganda en el espectáculo de clausura de la final del Mundial 2026, la cantante colombiana Shakira protagonizó un emotivo momento al despedirse de los menores.

La despedida ocurrió tras culminar su gira por Estados Unidos, que finaliza este 25 de julio en Atlantic City. Según los videos difundidos, se observa a los menores visiblemente afectados por la separación, algunos de ellos llorando mientras abrazaban a la artista.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y conmovieron a miles de seguidores, quienes resaltaron el vínculo que la intérprete colombiana desarrolló con los pequeños durante los meses que compartieron escenarios alrededor del mundo.

PROMETIÓ SEGUIR CON LA AMISTAD

Durante el emotivo encuentro, Shakira intentó tranquilizar a los niños y les prometió mantener el contacto una vez que regresen a Uganda. “No estén tristes porque nosotros vamos a ser amigos para siempre, ¡lo somos! ¡Se los prometo! Yo los voy a llamar cuando lleguen a Uganda. Milán y Sasha los van a llamar”, expresó la cantante.

La artista también les aseguró que buscará nuevas oportunidades para reencontrarse con ellos en el futuro, gesto que fue recibido con entusiasmo por los menores.

LOS INVITÓ A MADRID

Shakira adelantó que tiene previsto realizar presentaciones en Madrid en los próximos meses y les propuso volver a compartir escenario en España. “Quizás los pueda ver en Madrid. ¿Quieren venir a Madrid? Yo tengo algunos shows en Madrid, tal vez ustedes puedan venir a visitarme allí”, comentó.

Por otro lado, las imágenes de la despedida han generado una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores destacaron el lado humano y cercano de Shakira, asimismo también se le mostró conmovida hasta el punto de no contener las lágrimas al despedirse de los menores.