Vanessa Pumarica duda de la fidelidad de Christian Domínguez: “Ni con terapia cambia”

La examiga de Pamela Franco afirmó que el cantante de cumbia estaría tomando por ingenua a su ahora esposa, Karla Tarazona.

Tras haber estado involucrado en diversos escándalos de la farándula peruana, Christian Domínguez contrajo matrimonio con Karla Tarazona, a quien prometió no volver a serle infiel. Sus declaraciones generaron reacciones entre distintas figuras del espectáculo.

Una de las primeras en pronunciarse fue Vanessa Pumarica, examiga de Pamela Franco, quien aseguró que Karla Tarazona estaría pecando de ingenua al creer en las promesas del líder de La Gran Orquesta Internacional. Asimismo, sostuvo que Domínguez difícilmente cambiará su comportamiento, incluso si recibe ayuda profesional.

“¡Ay! ¿Eso dijo? Por Dios, ese tipo ni con terapia cambia. La pobre ilusa de Karla que le cree. Ese está descansando porque ya nadie le hace caso como hombre. Que recuerde que no estamos en el Día de los Inocentes. Este sí que se pasó de conchudo”, comentó.

RECUERDA LA ÚLTIMA INFIDELIDAD DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Vanessa Pumarica también recordó lo que vivió Pamela Franco tras difundirse el ampay de Christian Domínguez con Mary Moncada, cuando el cantante aún mantenía una relación sentimental con la madre de su hija. “Encima, no se fue de la casa. Se quedó en el cuarto y nosotras, Pamela y yo, permanecimos en la sala luego de que se vieran esas desastrosas imágenes”, relató.