'Toy Story 5' supera los mil millones de dólares y lidera la taquilla mundial de 2026

La nueva entrega de Pixar lidera la taquilla mundial con más de US$1 022 millones recaudados y está cerca de convertirse en la cinta más exitosa de toda la franquicia.

Toy Story 5 alcanzó un nuevo hito en la taquilla mundial al superar los US$1 000 millones en recaudación, convirtiéndose en la película más taquillera de 2026 y consolidando el regreso de una de las franquicias más exitosas de Pixar.

La cinta, dirigida por Andrew Stanton, acumula US$448 millones en Estados Unidos y Canadá, además de US$573 millones en los mercados internacionales, lo que eleva su recaudación global a US$1 022 millones.

Con este resultado, la producción se convirtió en la tercera película estrenada este año en superar la barrera de los US$1 000 millones, después de Super Mario Galaxy y Michael. Asimismo, La Odisea, de Christopher Nolan, se perfila como la próxima en alcanzar esa cifra tras recaudar US$639,6 millones en apenas dos fines de semana.

El éxito de Toy Story 5 también la acerca a un nuevo récord dentro de la saga. En los próximos días podría superar los US$1 070 millones obtenidos por Toy Story 4 en 2019 y convertirse en la entrega más taquillera de la franquicia. Además, sería la tercera película de la serie en rebasar los US$1 000 millones, junto con Toy Story 3 y Toy Story 4.

¿DE QUÉ TRATA?

La historia reúne nuevamente a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y los demás juguetes en una aventura centrada en el impacto de la tecnología en la infancia. En esta ocasión, los protagonistas enfrentan a Lilypad, una tableta inteligente que capta toda la atención de Bonnie y pone en segundo plano a los juguetes tradicionales.

Pese a recibir calificaciones inferiores a las de las anteriores entregas por parte de la crítica especializada, la película ha logrado una amplia respuesta del público. Tras su estreno, obtuvo la calificación "A" en CinemaScore y se mantiene como uno de los mayores éxitos comerciales del año.