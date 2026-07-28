¿Habrá boda? Susana Giménez sorprende al revelar cuándo se casarían Tini y Rodrigo De Paul

La conductora sorprendió al revelar la presunta fecha de la boda y aseguró que forman "una muy linda pareja".

Los rumores sobre un posible matrimonio entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a tomar fuerza luego de que Susana Giménez revelara la fecha en la que, presuntamente, la pareja celebraría su boda.

La conductora hizo el comentario durante su participación en el programa Por el mundo mundial, cuando Marley recordó que recientemente coincidió con los padres del futbolista y señaló que él se encontraba "muy enamorado" de la cantante.

Fue entonces cuando Susana Giménez sorprendió al afirmar que ambos se casarían el próximo 19 de diciembre, y destacó que forman "una muy linda pareja". La fecha coincide con una versión difundida en enero por la periodista Pilar Smith, quien aseguró que la ceremonia estaba prevista para ese día y que se realizaría en el exclusivo recinto Dock Haras.

Las especulaciones sobre el compromiso de la pareja también crecieron en marzo, durante un concierto de Tini en Córdoba. En medio del espectáculo, el público comenzó a corear "¡Que se casen!", mientras la artista respondió con un gesto afirmativo que alimentó los comentarios en redes sociales.

A ello se sumó una publicación realizada en mayo por Rodrigo De Paul, en la que mostró una fotografía de la mano de la cantante luciendo un anillo, imagen que volvió a desatar versiones sobre una posible boda.

NO HAY FECHA CONFIRMADA

Hasta el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul han confirmado oficialmente que contraerán matrimonio, por lo que la información continúa siendo parte de las especulaciones en torno a la pareja.