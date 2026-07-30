Pamela López confirma que trabajará junto a Paul Michael en videoclip

Pamela López confirmó que se reencontrará con su expareja Paul Michael, y lo harán en la grabación de un videoclip para la agrupación musical “La Combinación de La Habana”. Durante una entrevista, Pamela confirmó que volverá a coincidir con el cantante en este proyecto tras el fin de su relación sentimental.

Pero la influencer dejó claro que sabe separar lo personal de lo profesional. “Si hay que trabajar, aquí estoy presente”, afirmó, destacando que sigue la música de "La Combinación de La Habana" incluso desde antes que su expareja fuera parte de esta.

“Tengo que seguir facturando y tengo muy buena relación con Combinación de La Habana”, afirmó.

No tiene conflictos con Paul Michael

Sobre su actual situación con el cantante chalaco, la empresaria descartó cualquier tipo de conflicto con Paul Michael, “No considero que Paul haya sido una persona que me ha destruído la vida, en comparación con otras personas”, agregó.

Solo queda esperar su participación en este video clip junto a “La Combinación de La Habana”, pero por lo que no tienes que espera es que con el estreno de “Vale Todo” desde lunes 3 de agosto, Pamela López regresa, junto a Pati Lorena para realizar la cobertura de la exitosa novela brasileña en el canal oficial de YouTube de Vale Todo Perú.

Ya lo sabes, no te pierdas Vale Todo Digital este lunes 3 de agosto a las 7 de la noche, y junto a Pamela López y Pati Lorena sigue esta novela con previa, reacción en vivo y post show para que no te pierdas ningún detalle.