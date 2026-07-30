Blanka vs Ryu en el nuevo trailer de Street Fighter

La versión live-action de Street Fighter estrenó un nuevo tráiler, mostrando parte del enfrentamiento entre dos de los personajes más populares de la franquicia. El avance presenta al actor Jason Momoa como Blanka en una pelea contra Ryu, interpretado por Andrew Koji.

Durante el avance podemos ver a Ryu utilizar su legendario Hadouken, mientras que Blanka responde con sus característicos ataques eléctricos y varios movimientos inspirados directamente en Street Fighter II.

LO QUE LOS FANS ESPERABAN VER

En este y en el primer avance todo parece indicar a los fans que finalmente podrán ver en el cine las habilidades sobrenaturales de los personajes con la mayor fidelidad al juego.

En el avance sorprende el actor Jason Momoa, tanto por su interpretación como por su impresionante caracterización para dar vida al feroz luchador brasileño.

Cabe señalar que, la nueva película de acción real de Street Fighter se estrenará en cines el 16 de octubre de 2026. Esta una producción de Paramount Pictures y Legendary Pictures y está dirigida por Kitao Sakurai.