Melissa Klug descarta una relación entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.: “Se están divirtiendo”

La madre de la influencer aseguró que ambos jóvenes disfrutan el presente y se encuentran en una etapa de conocimiento.

Durante su convivencia en La Granja VIP, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. demostraron que existe una evidente química entre ellos. Sin embargo, Melissa Klug considera que ambos personajes de la farándula peruana no iniciarían una relación sentimental próximamente.

En declaraciones para Trome, la popular ‘Blanca de Chucuito’ descartó, por el momento, un romance entre su hija y el joven actor. Según indicó, ambos se encuentran disfrutando el presente y conociéndose.

“La verdad, no los veo juntos. Se están divirtiendo y conociendo. Los dos son chicos solteros”, comentó la madre de la influencer, quien no descartó que Samahara y Renato continúen apareciendo juntos en diferentes eventos o reuniones.

¿QUÉ OPINA MELISSA KLUG SOBRE RENATO ROSSINI JR.?

Al ser consultada sobre la impresión que tiene de Renato Rossini Jr., Melissa Klug aseguró que le parece una persona correcta. No obstante, aclaró que no interviene en las decisiones sentimentales de su hija. “Ella siempre ha tomado sus propias decisiones”, manifestó.

Cabe recordar que, semanas atrás, el joven actor dedicó palabras de admiración a Samahara Lobatón y destacó su fortaleza y compromiso con sus seres queridos. “Admiro mucho a Samahara. Es una chica maravillosa y aprendo mucho de ella”, expresó Renato Rossini Jr.