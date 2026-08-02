Samahara Lobatón habla sobre su futuro sentimental y pone a sus hijos como prioridad

Samahara Lobatón volvió a pronunciarse públicamente durante una conversación con Magaly Medina, en la que compartió detalles sobre la etapa que atraviesa tanto en lo personal como en lo profesional.

La influencer contó que próximamente viajará al extranjero para participar en un nuevo proyecto televisivo. Sin embargo, aseguró que su principal enfoque continúa siendo el cuidado y bienestar de sus tres hijos.

Asimismo, dejó en claro cuál es su postura frente a una futura relación sentimental. Según explicó, cualquier persona que llegue a su vida deberá aceptar y querer a sus hijos como parte fundamental de su familia.

Con sus declaraciones, Samahara reafirmó que no tiene planes de volver a ser madre y que sus decisiones personales estarán siempre orientadas a priorizar a sus tres pequeños.