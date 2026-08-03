“Vale Todo” se estrena HOY por Panamericana Televisión a las 7:30 p. m.

La novela que conquistó al público peruano en los años 80 retorna con una versión actualizada y nuevos espacios digitales.

Regresa a las pantallas de la televisión peruana una de las novelas brasileñas que conquistó al público nacional. “Vale Todo” estrenará su primer capítulo en el horario estelar de este lunes 3 de agosto a las 7:30 p.m. por Panamericana Televisión, con una nueva versión que promete volver a cautivar a la audiencia.

Esta renovada producción presenta una imagen actualizada de la recordada novela de los años 80, manteniendo los conflictos, intrigas y personajes que marcaron la historia original, pero adaptados a las nuevas generaciones y a las exigencias del público actual.

"VALE TODO" POR PANAMERICANA TELEVISIÓN

Una historia marcada por la ambición, la traición, la envidia y la búsqueda de poder llega nuevamente a las pantallas, con una trama protagonizada por una madre y su hija, quienes buscan salir adelante, pero tomando caminos completamente distintos.

El enfrentamiento entre ambas protagonistas, Raquel y su hija María de Fátima, será el eje central de una historia cargada de conflictos, intrigas y giros inesperados que prometen captar la atención de la audiencia desde sus primeros capítulos.

EN PLATAFORMAS DIGITALES

Una de las principales novedades del estreno de esta novela será su formato digital, una propuesta que contará con la conducción de Pati Lorena y Pamela López, ambas exintegrantes de “La Granja VIP”, cuya mediática relación ha generado diversos comentarios y controversia en redes sociales.

Las conductoras estarán presentes en distintos espacios digitales como “La Previa”, a las 7:00 p.m.; “El React”, a las 7:30 p.m.; y el “Post Show”, a las 8:30 p.m., donde compartirán junto al público sus impresiones sobre la trama y los momentos más destacados de esta nueva versión de “Vale Todo”.