Mark Vito reaparece en Estados Unidos y sorprende al contar a qué se dedica ahora

Las imágenes compartidas por el influencer se volvieron virales y despertaron reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

Mark Vito Villanella volvió a generar comentarios en redes sociales tras reaparecer desde Estados Unidos, luego de un inesperado viaje que despertó curiosidad entre sus seguidores.

Días atrás, el influencer había publicado imágenes en un aeropuerto con una maleta, lo que provocó diversas especulaciones sobre una posible salida definitiva del Perú, sin embargo, el exintegrante de La Granja Vip aclaró la situación mediante un nuevo video publicado en TikTok, donde mostró la actividad que actualmente realiza en territorio estadounidense.

En las imágenes, con el habitual sentido del humor que lo caracteriza, apareció realizando la labor de cuidador de perros y bromeando sobre su nueva experiencia laboral.

VIAJE A ESTADOS UNIDOS DESPERTÓ ESPECULACIONES

Tras su reciente salida del país, la que había generado diversos comentarios entre sus seguidores, especialmente luego de una publicación en la que aparecía junto a Leslie Echevarría en un tono humorístico sobre una supuesta “devolución” a Estados Unidos.

Posteriormente, se confirmó que la escena formaba parte de una estrategia de entretenimiento para redes sociales y que no existía ninguna expulsión ni medida oficial en su contra. El contenido rápidamente se volvió viral en donde muchos seguidores destacaron su capacidad para convertir situaciones cotidianas en videos de humor.

PARTICIPÓ EN TOMA DE MANDO DE KEIKO FUJIMORI

Por otro lado, Mark Vito también estuvo presente junto a su pareja Leslie Echevarría en actividades oficiales relacionadas con las celebraciones por Fiestas Patrias y la toma de mando de Keiko Fujimori.

Ambos participaron en eventos protocolares, incluida una cena de gala y la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, en un contexto marcado por la nueva etapa política que inició la lideresa de Fuerza Popular.