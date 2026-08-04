Pamela López Y Pati Lorena vivieron tenso momento en La Previa del estreno de “Vale Todo”

Pamela López protagonizó un incómodo momento en La Previa de “Vale Todo” luego de que Pati Lorena mencionara a Christian Cueva durante el estreno digital del programa.

El estreno de "Vale Todo" no solo llegó con expectativa por la historia brasileña, sino también con un momento de tensión durante La Previa, espacio digital conducido por Pati Lorena y Pamela López a través del canal de YouTube @ValeTodoPeru.

Todo ocurrió cuando Pati Lorena le recordó a Pamela López su etapa en Brasil junto a su expareja Christian Cueva, padre de sus hijos. La conversación empezó de manera ligera, cuando Pamela contó que vivió varios años en ese país y que incluso aprendió portugués.

“Yo he vivido tres años en Sao Paulo y un año en Santos cuando estaba con Cueva”, comentó López durante la transmisión. Tras ello, Pati Lorena aprovechó el momento para lanzar una frase que generó sorpresa en el set.

“Como usted es una persona agradecida, que le agradezca a Cueva, que gracias a él es famosa”, expresó Pati Lorena, provocando un instante incómodo en plena previa del estreno de la telenovela brasileña.

VALE TODO SE VIVE TAMBIÉN EN DIGITAL

El momento rápidamente llamó la atención de los seguidores, quienes vienen acompañando la propuesta digital de Vale Todo, una producción que busca conectar con la audiencia antes, durante y después de cada episodio.

La Previa de Vale Todo se transmite desde las 7:00 p.m., seguida por El React a las 7:30 p.m. y el Post Show a las 8:30 p.m., todos por el canal oficial de YouTube @ValeTodoPeru.