Luciana Roy se pronuncia tras advertencia legal de Pablo Heredia y críticas de Shirley Arica

Tras los rumores sobre una presunta vinculación afectiva con Pablo Heredia luego de culminar su participación en “La Granja VIP”, Lucina Roy aseguró que se trata de un capítulo cerrado en su vida y que toda la exposición mediática generada en torno a ese tema le ha ocasionado diversos problemas tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimismo, se refirió a la disputa pública que mantiene con Shirley Arica, quien en distintas ocasiones ha realizado comentarios despectivos e insultos en su contra durante transmisiones y entrevistas difundidas en diversos programas de YouTube.

CARTA NOTARIAL DE PABLO Y POLÉMICA CON SHIRLEY ARICA

Asimismo, toda esta controversia provocó que el actor argentino Pablo Heredia le enviara una carta notarial a la conductora, exigiéndole que deje de referirse públicamente a él y a aspectos relacionados con su vida privada. Sin embargo, esta situación fue tomada con humor por Luciana Roy, quien aseguró que nadie puede prohibirle expresar su opinión. “Me llegó una carta notarial para que no hable de él (Pablo Heredia), ja, ja. A mí nadie me prohíbe nada, pero prefiero no hablar sobre él y Shirley porque me generan conflictos”, indicó.

Además, Luciana Roy se refirió a los constantes cuestionamientos realizados por la ganadora de “La Granja VIP”, señalando que en ningún momento tuvo la intención de expresarse de manera negativa en su contra. “Solo dije que la veía madura, diferente, que seguro vio en Pablo a un futuro novio”. “Pero no la critiqué, creo que no sabe la diferencia entre crítica constructiva y destructiva, a veces, falta comprensión de lectura”, agregó.