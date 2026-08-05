Marcelo Tinelli y Milett Figueroa reaparecen juntos en Lima y avivan rumores de reconciliación

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa fueron captados juntos durante una salida en Lima, aumentando las versiones sobre una posible reconciliación entre la pareja.

El conductor argentino y la actriz peruana compartieron una cena en el restaurante Canta Rana, ubicado en Barranco, donde fueron vistos conversando y disfrutando del momento.

Las imágenes fueron difundidas por un programa de entretenimiento y rápidamente generaron comentarios entre sus seguidores, quienes volvieron a especular sobre el estado de su relación.

La cercanía entre ambos ocurre luego de que Tinelli sorprendiera al comentar una publicación de Milett en redes sociales con un mensaje afectuoso.

Con esta nueva aparición pública, Marcelo y Milett vuelven a estar en el centro de atención por los rumores de un posible reencuentro amoroso.