Pamela López y Pati Lorena se solidarizan con Samahara Lobatón tras denuncia contra Bryan Torres

Durante La Previa de “Vale Todo”, espacio digital que acompaña el estreno de la novela brasileña por Panamericana Televisión, Pamela López y Pati Lorena se pronunciaron sobre la denuncia presentada por Samahara Lobatón contra su expareja Bryan Torres por presunta violencia familiar.
Las conductoras expresaron su rechazo frente a cualquier acto de violencia y enviaron un mensaje de respaldo a la hija de Melissa Klug, quien atraviesa un nuevo episodio complicado en su vida personal.
Pamela López se solidarizó con Samahara y recordó que ella también vivió una situación difícil con su expareja, el futbolista Christian Cueva. “Nadie merece ser violentado, más aún si es madre de sus hijos. La justicia tiene que actuar”, señaló durante la transmisión.
Por su parte, Pati Lorena expresó su cariño y apoyo a Samahara Lobatón, y cuestionó duramente a Bryan Torres. La conductora sostuvo que no sería la primera vez que la joven enfrenta una situación de violencia con su expareja.
PATI LORENA PIDE RESPONSABILIDAD A BRYAN TORRES
Pati Lorena también envió un mensaje directo a Bryan Torres y le pidió asumir las consecuencias de sus actos. “Bryan, si realmente te importa la estabilidad y la salud de tus hijos, asume con responsabilidad tus actos”, indicó.
Las exintegrantes de “La Granja VIP Perú” coincidieron en que las autoridades deben actuar con rapidez y firmeza frente a la denuncia. Para ambas, este tipo de casos no deben minimizarse ni quedar sin investigación.
“Espero que la justicia actúe con firmeza y que se investigue este caso a fondo”, expresó Lorena, al remarcar la importancia de proteger a las víctimas y garantizar que el proceso avance conforme a ley.