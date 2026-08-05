Melissa Klug cara a cara con Pamela López y Pati Lorena en el espacio de “Vale Todo Digital”

Su regreso ya es un éxito en las pantallas de Panamericana Televisión, “Vale Todo”, la novela brasileña que conquistó al público nacional y que hoy estrenará su tercer capítulo en el horario estelar de las 7:30 p.m. con una nueva versión que ya está cautivando a la audiencia peruana.

Y esta noche la influencer y figura mediática, Melissa Klug se une a Pamela López y Pati Lorena, en el espacio digital de la novela para vivir junto a todos los seguidores de “Vale Todo” su tercer emocionante capítulo en su semana de estreno.

Ya lo sabes, Melissa Klug estará en La Previa de “Vale Todo” que se transmite desde las 7:00 p.m., seguida por El React a las 7:30 p.m. y el Post Show a las 8:30 p.m., todo por el canal oficial de YouTube @ValeTodoPeru

"VALE TODO" POR PANAMERICANA TELEVISIÓN

Esta superproducción es una historia marcada por la ambición, la traición, la envidia y la búsqueda de poder, una trama protagonizada por una madre y su hija, quienes buscan salir adelante, pero tomando caminos completamente distintos.

El enfrentamiento entre Raquel y su hija María de Fátima, será el eje central de una historia cargada de conflictos, intrigas y giros inesperados que ya están cautivando a toda la audiencia peruana.

Cabe señalar que, esta renovada producción presenta una imagen actualizada de la recordada novela de los años 80, manteniendo los conflictos, intrigas y personajes que marcaron la historia original, pero adaptados a las nuevas generaciones y a las exigencias del público actual.