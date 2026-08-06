Esposa de Mario Cimarro confirma proceso de divorcio y lo acusa de violencia doméstica

Bronislava Gregušová anunció el fin de su relación con el protagonista de “Pasión de Gavilanes” y aseguró que actualmente se encuentra en Eslovaquia junto a la hija que tienen en común.

Tras ocho años de relación, la modelo eslovaca Bronislava Gregušová confirmó el fin de su relación con el actor cubano Mario Cimarro y señaló que el proceso de divorcio se encuentra en curso. A través de un comunicado publicado en Instagram, Gregušová informó que actualmente se encuentra en Eslovaquia junto a su hija Brianna, luego de una decisión judicial.

“Queridos amigos, como muchos me preguntan cómo estamos, quería darles un comunicado oficial. El proceso de divorcio sigue en curso y Bri y yo, gracias a la decisión del tribunal, finalmente estamos en Eslovaquia. ¡Estamos ambas sumamente felices aquí y listas para un nuevo comienzo!”, escribió.

DENUNCIA

La modelo también acusó al protagonista de “Pasión de Gavilanes” de haber ejercido violencia doméstica en su contra durante la relación. “No es solo una especulación. Es cierto, hubo violencia doméstica. No ocurrió una, ni dos, ni tres veces”, declaró Gregušová.

Asimismo, aseguró que tomó la decisión de denunciar la situación después de un largo periodo y afirmó que la Policía intervino tras su denuncia. Hasta el momento, en la información proporcionada no se consigna un pronunciamiento de Mario Cimarro respecto a las acusaciones realizadas por su expareja.