La historia de Michael Jackson continuará en el cine con una nueva película

El éxito del biopic Michael, basado en la vida del cantante Michael Jackson, tendrá una segunda entrega. La película, que se convirtió en la cinta biográfica más taquillera de la historia al superar los 1 016 millones de dólares en recaudación mundial.

Este éxito contará con una continuación que comenzará su producción entre finales de este año y comienzos de 2027 y que se espera que su estreno sea entre finales de 2027 e inicios de 2028. Aunque la primera etapa concluyó con la gira Bad de 1987, aún no se conoce que pasajes de la vida del “Rey del Pop” se abordarán en esta secuela que es protagonizada por Jaafar Jackson y dirigida por Antoine Fuqua.

ESCENAS MUSICALES INÉDITAS

Según medios especializados, la segunda parte podría incorporar algunas escenas musicales que fueron grabadas durante la producción original pero finalmente quedaron fuera del montaje final.

El directivo de Lionsgate, Adam Fogelson, explicó que existen varias secuencias, principalmente números musicales, que podrían ser utilizadas en la continuación. "Tenemos varias secuencias, especialmente algunas grandes secuencias musicales, que se rodaron anteriormente y que casi con toda seguridad se incorporarán", indicó.

HISTORIA SEGUIRÁ EN LA PANTALLA GRANDE

La producción original enfrentó cambios durante su desarrollo debido a restricciones legales relacionadas con la representación de las acusaciones de abuso sexual contra el cantante. Ante esta situación, el equipo de producción modificó parte del contenido previsto inicialmente. Sin embargo, algunos elementos descartados podrían ser retomados en la nueva entrega.