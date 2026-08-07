Mario Hart revela que sufrió por su separación de Korina Rivadeneira: “Me ahogué en llanto”

Tras conocerse que Mario Hart y Korina Rivadeneira se separaron hace más de cinco meses, el piloto automovilístico reveló los complicados momentos que vivió luego de distanciarse de la exchica reality y de la vida familiar que compartían junto a sus hijos.

Durante una entrevista con Magaly Medina, Mario Hart contó que sufrió mucho tras finalizar su relación con la ciudadana venezolana, con quien llevaba varios años casado. Según relató, hubo momentos en los que no encontraba las fuerzas necesarias para levantarse y continuar con su vida.

“Por ejemplo, creo que Korina no me ha visto llorar producto de la separación. Sí (lloré). Cuando me derribo, me derribo solo, en mi cama, solo, de noche. Y me puedo ahogar en llanto, pero solo. Evidentemente sufrí, sufrí mucho”, contó el exchico reality.

SUFRIÓ UN PROBLEMA MÉDICO

En medio de la conversación, Mario Hart también reveló que atravesó un problema de salud luego de presentar fuertes dolores en la cabeza. Sin embargo, explicó que logró superar esta situación gracias a la atención de especialistas y a un tratamiento con medicamentos, por lo que no fue necesario someterse a una intervención quirúrgica. “Me hicieron tomografías, radiografías y otras cosas, y resultó que tenía un tumorcito en la hipérbola”, manifestó.